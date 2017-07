Milhares de galinhas bloqueiam trânsito na Áustria

Um caminhão que transportava sete mil galinhas na Áustria colidiu com o pilar de uma ponte e perdeu toda sua carga em uma rodovia do norte do país. O acidente ocorreu nesta terça-feira (4) e as aves ficaram espalhadas pelo asfalto, provocando um congestionamento de 14 quilômetros.

O acidente mobilizou pelo menos 120 policiais e bombeiros para capturarem as aves. Muitas galinhas conseguiram fugir, mas centenas acabaram morrendo.

Segundo as autoridades austríacas, o acidente de trânsito foi causado por um momento de sonolência do motorista, fazendo o caminhão sair da pista. O veículo tinha partido da capital, Viena, com destino até Linz, no norte da Áustria. A distância entre ambas cidades é de 184 quilômetros, o que leva cerca duas horas de viagem.