'Le Monde': Macron defende 'big bang político'

Durante dois meses, Emmanuel Macron virou a página de um sistema político fora do ar, diz o artigo publicado nesta quarta-feira (5) pelo jornal Le Monde.

Com sua vitória na eleição e a maioria no parlamento, ele parece ter causado o colapso de alguns partidos até então dominantes: o Partido Socialista está em coma e os republicanos na UTI, diz o texto.

Monde destaca que o presidente aproveitou a oportunidade do seu discurso ao Congresso em Versalhes em 3 de Julho para, de alguma maneira, evocar sem rodeios, os "turbulentos" anos e "ainda", todos os quais têm causado decepção ou exasperação aos franceses, não só os mandatos dos seus dois antecessores, Nicolas Sarkozy e François Hollande, mas os anos de Chirac.

Depois de um longo tempo vemos um chefe de Estado capaz de fazer uma grande transformação no funcionamento democrático do país e definir seus rumos, acrescenta.

O diário afirma que a ambição não é pequena "para habilitar as nossas instituições tomadas pela "rotina" e ameaçadas pela "esclerose" e encontrar uma "lufada democrática profunda."

O chefe de Estado pretende eliminar disposições obsoletas, como a presença do direito de ex-presidentes do Conselho Constitucional ou a existência do Tribunal de Justiça da República, este tribunal especial reservado a ministros processados por crimes ou delitos, complementa.

Ao confirmar a sua intenção de limitar o número de parlamentares - para chegar a cerca de 400 deputados e 200 senadores - e introduzir uma dose de representação proporcional no modo de eleições legislativas para assegurar uma representação justa de todas as esferas políticas, na verdade, ele defende um big bang político, ressalta Le Monde.

