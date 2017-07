'Financial Times': Grã-Bretanha deve ser realista sobre negociações de Brexit

Artigo de Simon Fraser* publicado pelo Financial Times nesta quarta-feira (5) fala sobre as negociações formais para a saída do Reino Unido da União europeia, após um ano do referendo.

Ele diz que embora o Brexit aconteça somente em março de 2019, temos pouca ideia de como ou em que termos será realizado.

Simon avalia que foi um ano de turbulência política, porque o Reino Unido votou pela maior deslocação internacional em sua história do pós-guerra sem ter um plano. Como resultado, uma Grã-Bretanha diminuída desperdiçou o espírito confiante e extrovertido dos Jogos Olímpicos de 2012 e do jubileu de diamantes, enquanto o mundo se vê confuso.

As recentes eleições gerais não esclareceram nada, acrescenta. Embora Brexit não estivesse no topo da maioria das mentes dos eleitores, ao negar ao governo uma grande maioria, eles valorizaram o estrangulamento que um grupo estreito estava exercendo sobre a discussão de nossas opções, acrescenta.

No entanto, o debate não é suficiente, aponta Simon. Ele diz que com o prazo de dois anos do Artigo 50 já marcado, é preciso avançar com a negociação de boa fé, respeitando o resultado do referendo. Os outros 27 membros da UE concordaram com uma agenda e um mandato de negociação.

para concluir, o autor ressalta que o Reino Unido até agora não tem uma estratégia discernível, mas aceitou a visão da UE de que devem ser feitos progressos nos termos da separação antes de discutir nosso relacionamento futuro com eles. Isso faz sentido em dois aspectos. Primeiro, porque era a Grã-Bretanha que pedia para sair; Em segundo lugar, porque ainda não nos conhecemos qual o tipo de relacionamento que queremos.

*O autor deste artigo é sócio-gerente da Flint Global e ex-subsecretário permanente no Escritório Estrangeiro e da Commonwealth do Reino Unido.

