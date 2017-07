EUA libera laptops em voos da Emirates e da Turkish Airlines

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (5) que revogou a medida que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos como notebooks, câmeras fotográficas e tablets em voos das companhias aéreas Emirates e Turkish Airlines.

Em março deste ano, o presidente norte-americano, Donald Trump, ordenou a proibição dos equipamentos em voos provenientes de 10 aeroportos, principalmente da África e do Oriente Médio. Os países afetados foram a Arábia Saudita, Jordânia, Catar, Egito, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Marrocos.

Na ocasião, Trump justificou que a decisão era uma medida para ajudar no combate ao terrorismo. De acordo com Departamento de Segurança dos EUA, terroristas e extremistas têm adotados "métodos inovadores" para derrubar aviões e realizar atentados.

"A Emirates estava trabalhado duramente em coordenação com vários representantes da indústria da aviação e as autoridades locais para implementar medidas para cumprir com as orientações decididas pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA em todos os voos para a América", escreveu em nota a companhia dos Emirados Árabes.

Em sua conta no Twitter, a companhia turca escreveu que os passageiros do voo que partiu hoje de Istambul rumo a Nova York já estavam autorizados a transportar e utilizar durante a viagem seus aparelhos eletrônicos.