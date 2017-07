'El País': Transformação da França

Texto publicado nesta quarta-feira (5) pelo jornal espanhol El País fala que os franceses estão hoje um pouco mais otimistas, segundo uma pesquisa, graças ao estímulo de Emmanuel Macron.

O artigo fala que os discursos solenes do presidente da República na segunda-feira e do primeiro-ministro, Édouard Philippe, na terça-feira, prometem manter esse impulso com uma combinação de reformas que permitam atingir a “transformação profunda” (nas palavras do próprio presidente do país) que a França precisa.

De acordo com El País as grandes linhas da legislatura estão sustentadas em dois pilares: a regeneração da vida pública, por um lado, e as reformas para eliminar os principais problemas da economia francesa por outro.

O noticiário aponta que a sociedade parece ciente da emergência que vive um país com tão alta dívida pública (96% do PIB) e uma taxa de desemprego de cerca de 10%. Como bem apontou Philippe, um pequeno aumento nas taxas aumentaria o pagamento de juros a níveis estratosféricos, arruinando em parte o projeto francês de atingir a velocidade de cruzeiro da locomotiva alemã.

Em paralelo, Macron vai reformar as instituições, observa El País. Elevou a exigência de honestidade dos funcionários públicos, vai mudar a lei eleitoral (o que favorecerá indiretamente a Frente Nacional) e reduzirá o número de parlamentares, entre outras medidas. É o que a França exigia para se reconciliar com a política.

O sucesso do projeto Macron será medido pela sua capacidade de cumprir suas promessas eleitorais e manter um equilíbrio sensato entre regeneração e reformas, finaliza.

