'DN': Criança encontra bomba da II Guerra Mundial e leva para escola

Matéria publicada nesta quarta-feira (5) pelo Diário de Notícias conta que uma criança causou polêmica nesta manhã em um jardim-de-infância na Alemanha, ao levar uma bomba da II Guerra Mundial que encontrou na floresta, fazendo com que as instalações fossem evacuadas.

Segundo a reportagem do DN a criança descobriu a bomba durante um passeio num bosque perto da cidade de Darmstadt, no Hesse, no centro do país.

De acordo com o noticiário um "objeto estranho" foi visto em uma prateleira da escola e as educadoras chamaram, de imediato, a polícia, tendo levado as crianças para um terreno seguro que se situava próximo da escola onde costumavam brincar, mas a polícia não deu qualquer detalhe sobre a idade e o sexo da criança.

Os serviços de socorro e a polícia chegaram rapidamente ao local e conseguiram transportar em segurança a bomba, finalizou o Diário de Notícias.

