'Deutsche Welle': Merkel trata de pandas e comércio com presidente chinês

Matéria publicada nesta quarta-feira (5) pelo Deutsche Welle conta que o presidente da China, Xi Jinping, foi recebido com honras militares em Berlim nesta manhã para uma breve, porém importante visita. A visita ocorre às vésperas da cúpula do G20 a ser realizada nesta sexta e sábado em Hamburgo, onde Merkel disse esperar difíceis negociações.

Segundo a reportagem a chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, considerou o encontro com o colega chinês uma "boa oportunidade" para ampliar as relações entre ambos os países.

"O senhor é bem-vindo aqui nessa época de turbulências no mundo", disse Merkel ao líder chinês, num momento em que temas como a ameaça nuclear imposta pela Coreia do Norte poderão jogar uma sombra sobre encontro dos chefes de Estado e de governo das 20 maiores economias do mundo. A chanceler disse que China e Alemanha podem contribuir para "criar um mundo mais estável".

Welle acrescentou que a agenda de Xi em Berlim incluiu uma visita dos dois líderes ao zoológico de Berlim para ver os ursos pandas Meng Meng e Jiao Qing, que chegaram da China há poucos dias.

"Estou convencido de que esses dois pandas poderão se tornar novos embaixadores da nossa amizade", disse o presidente chinês.

Merkel e Xi se comprometeram a trabalhar em conjunto para superar divisões que emergiram recentemente na atual ordem mundial e tentar buscar um resultado positivo em Hamburgo, finaliza DW.

Merkel e Xi se comprometeram a trabalhar em conjunto para superar divisões que emergiram recentemente na atual ordem mundial e tentar buscar um resultado positivo em Hamburgo

> > Deutsche Welle