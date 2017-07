Rússia e China condenam novo teste de míssil de Pyongyang

Em uma declaração conjunta, os governos de Rússia e China informaram que estão "seriamente preocupados" pelo teste com míssil feito pela Coreia do Norte nesta terça-feira (4).

Os dois países chamaram a a ação de "inaceitável" e pediram o "duplo congelamento" tanto das atividades balísticas da Coreia do Norte com dos exercícios militares dos EUA e da Coreia do Sul.

"As partes acreditam que a escalação político-militar na região, que pode levar a um conflito armado, pede que a comunidade internacional adote medidas coletivas para resolver pacificamente a situação através do diálogo e pedem que todas as nações envolvidas tenham moderação e renunciem às provocações e à retórica bélica", pedem os dois governos.