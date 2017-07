Líderes dos Brics farão reunião às margens do G20 na Alemanha

Os líderes das cinco nações que compõem o Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) farão um encontro informal no dia 7 de julho na Alemanha, às margens das reuniões do G20, informam fontes do governo de Nova Déli nesta terça-feira (4).

A reunião foi confirmada após o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Li Baodong, informar que o presidente de seu país, Xi Jinping, e o premier indiano, Narendra Modi, se encontrariam pessoalmente para debater os problemas na fronteira de Sikkim entre as duas nações.

Não está claro, no entanto, se os dois terão uma reunião bilateral ou debaterão o tema com os outros líderes dos Brics. "Um encontro entre os líderes dos Brics ocorrerá em Hamburgo. No encontro, é esperada a presenaça de Modi e Jinping", informou uma fonte da Chancelaria indiana.

Já a agência russa Sputnik também confirmou o encontro, citando uma fala de Baodong. "De acordo com a prática comum, os líderes dos Brics vão participar de um encontro informal ao longo do G20 em Hamburgo", disse o vice-chanceler à agência.

Oficialmente, os governos dos cinco países não confirmaram a reunião.