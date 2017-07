'La Nación': Argentina suspende Odebrecht de futuras licitações no país

Matéria publicada nesta terça-feira (4) pelo La Nación conta que o Conselho decidiu suspender a Odebrecht de forma preventiva a tramitação do Certificado de capacidade de contratação anual, documento necessário para participar de licitações. Assim que for notificada, a empresa não poderá concorrer para contratações públicas durante um ano.

O texto afirma que de acordo com o Conselho, a construtora "está sob forte e convincentes indícios de participação em práticas de corrupção, resultantes, inclusive, de documentação fornecida pela própria empresa". A Odebrecht confessou ter pago US$ 35 milhões na Argentina entre 2007 e 2014. A cifra real, no entanto, pode ser cinco vezes mais alta, segundo cálculos extraoficiais.

La Nación lembra que em fevereiro, o presidente Mauricio Macri disse que se a Odebrecht informasse a quem pagou propina, poderia continuar no país.

"Se eles colaborarem em esclarecer quem recebeu os US$ 35 milhões, se confessarem com quem fizeram transações na Argentina, no futuro poderão continuar trabalhando", disse o chefe de Estado.

A Odebrecht aceita confessar os seus crimes na Argentina, mas faz duas exigências para um acordo: poder continuar atuando no país e se beneficiar de imunidade para seus executivos, acrescenta o diário.

O periódico destaca que as investigações locais não avançaram e a Argentina é um dos poucos países que ainda não chegou a um acordo com a Odebrecht. Sem um compromisso prévio, o Ministério Público brasileiro não vai enviar à Argentina as delações da companhia no Brasil, finaliza.

