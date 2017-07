Em carta, Papa pede que Europa acolha imigrantes

O papa Francisco fez mais um apelo para que a Europa acolha imigrantes. Em uma carta enviada à agência de notícias Ansa por ocasião do lançamento do portal de dados "infomigrants.net", que reúne informações e estatísticas sobre migrações no continente, o líder da Igreja Católica exigiu mais "integração" e disse que está ao lado de todos que ajudam quem foge de guerras, terrorismo, crises humanitárias e fome.

"Estou ao lado, com afeto e encorajamento, de todas as instituições, associações ou indivíduos que se abrem, sabiamente, para o complexo fenômeno migratório com adequadas intervenções de apoio, testemunhando os valores humanos e cristãos, que são a base da civilização europeia", disse Francisco na carta ao diretor da Ansa, Luigi Contu.

A imigração é um dos temas centrais do pontificado do argentino Jorge Mario Bergoglio. Logo após assumir a Igreja Católica, em 2013, realizou sua primeira viagem oficial à ilha de Lampedusa, no sul da Itália, considerada a porta de entrada de milhares de refugiados, diariamente, para a Europa. "A presença de tantos irmãos e irmãs que vivem a tragédia da imigração é uma oportunidade de crescimento humano, de encontro e de diálogo entre as culturas, em vista da promoção da paz e da fraternidade entre os povos", afirmou Francisco.

O Papa também contou que recebeu "com prazer" a notícia do lançamento do site, o qual considera "uma importante iniciativa", principalmente em um momento em que a Europa discute novas políticas e medidas de acolhimento de imigrantes. "Espero que, de um lado, tenha um favorecimento à integração dessas pessoas com um estrito respeito às leis dos países que as acolhem, mas, de outro, essa integração gere uma renovação da autêntica cultura de acolhimento e de solidariedade", confessou Francisco.

Nesta terça, o Parlamento Europeu fez uma reunião prévia para discutir um plano de ajuda à Itália no gerenciamento da crise imigratória. O país, localizado no Mar Mediterrâneo, recebe milhares de embarcações de refugiados do norte da África e do Oriente Médio, mas está chegando ao seu limite de acolhimento e pede que os outros membros da União Europeia assumam sua responsabilidade na crise.

O portal de dados "infomigrants.net" foi colocado no ar em março, em uma parceria entre a Ansa e os grupos de mídia France Media Monde e Deutsche Welle, apoiados pela Comissão Europeia. O site reúne dados sobre imigração e deslocamentos pela Europa e possui conteúdos em inglês, árabe e francês.