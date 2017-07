'Washington Post': É inevitável uma guerra entre China em ascensão e América dominante?

Artigo publicado nesta segunda-feira (3) pelo The Washington Post fala sobre o projeto chinês de "história aplicada", semelhante ao do Belfer Center de Harvard, que ajudou a criar o livro amplamente discutido do Professor Graham Allison, "Destinado para a Guerra".

O texto afirma que a análise histórica de Allison levou-o a postular uma "Armadilha de Tucídides" e o perigo (se não inevitável) de guerra entre uma China em ascensão e uma América dominante, como o antigo conflito entre Atenas e Esparta relatado pelo historiador grego Thucydides.

De acordo com o editorial um estudo do Projeto de História Aplicada do Centro Belfer identificou 16 casos semelhantes de "aumento em relação à decisão" nos últimos 500 anos, 12 dos quais resultaram em guerra. O que os chineses dirão sobre as lições de interações passadas com o Ocidente?

Os analistas chineses, do presidente Xi Jinping em declínio, rejeitaram nominalmente a análise pessimista de Allison, afirma WP.

"Não há armadilha de Tucídides", argumentou Xi, alegando que ele havia inventado um "novo tipo de relações de grande poder" alternativas que evitassem a guerra reconhecendo que cada gigante asiático tinha seus próprios interesses legítimos. Mais recentemente, ele mudou para argumentar que "a China e os Estados Unidos devem fazer todo o possível para evitar [o] Armadilha de Tucídides".

Protestos semelhantes foram oferecidos em particular nos últimos meses por uma série de altos funcionários chineses, e a cooperação modesta da China com os Estados Unidos em lidar com a ameaça nuclear norte-coreana oferece alguma esperança de que este seja realmente um jogo de vencedores, como Xi e outros líderes chineses repetem incansavelmente, conclui.

Aqui está a lista de proposições testáveis, a partir de uma perspectiva chinesa:

(1) O poder econômico e cultural não substitui o poder militar. A China era uma força econômica e intelectual dominante quando encontrou o poder europeu, mas faltava músculo militar apoiado tecnologicamente. Erro.

(2) A fraqueza gera desprezo. As potências ocidentais fizeram uma demonstração de fidelidade e homenagem aos governantes e senhores da guerra da China, mas essa intenção hostil é mascarada. Os chineses foram cortejados e corrompidos pela influência do Ocidente. Erro. Allison cita o preceito de Tucídides: os fracos (e, por extensão, os corruptos) sofrem o que devem. A corrupção (ou pelo menos o controle) de corrupção é uma tarefa central chinesa.

(3) O Ocidente pregou abertura como o caminho para a China e outras nações asiáticas absorver tecnologias avançadas e know-how ocidentais. Mas o Oeste explorou essa abertura para criar dependência. Mesmo o Japão, que construiu uma base de fabricação surpreendente, permaneceu dependente das matérias-primas ocidentais e dos suprimentos de energia. Erro. O resultado foi uma guerra catastrófica.

(4) As redes de ajuda e assistência são boas capas para expandir a influência e o poder militar. O Plano Marshall foi um esquema sublime para difundir a influência dos EUA e sacudir a União Soviética, em nome do alívio do sofrimento humanitário. A China está desenvolvendo recursos similares através do Asian Infrastructure Investment Bank e do projeto de desenvolvimento cooperativo conhecido como "One Belt, One Road". Os Estados Unidos fizeram tudo o que pôde para evitar que outras nações se inscrevam para as iniciativas da China. Erro. O desenvolvimento asiático é a serva do poder chinês.

(5) Os Estados Unidos argumentam que a transparência e uma ordem internacional baseada em regras são a melhor garantia de segurança para todos os lados. Mas o que isso realmente significa, através da história moderna, é que os Estados Unidos fazem as regras e outros obedecem às ordens. A adesão às "regras" teria verificado a expansão da China no Mar do Sul da China (permitindo a dominação perpétua dos EUA). E se a decisão de arbitragem filipina do ano passado tivesse sido aplicada, teria revertido a projeção de poder da China através de ilhas e bases militares recuperadas. Erro. A história ensina que a China deve proclamar que suas intenções são limitadas, benignas e não militares - mesmo que seu poder se expanda e cria as bases militares que lhe permitirão desafiar o poder naval dos EUA no Mar da China Meridional.

