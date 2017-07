Tiroteio perto de mesquita deixa 8 feridos na França

Um tiroteio perto de uma mesquita voltou a colocar a França em alerta. Ao menos oito pessoas ficaram feridas no incidente, ocorrido na noite deste domingo (2) , na cidade de Avignon, no sul do país.

De acordo com a imprensa francesa, homens armados abriram fogo por volta das 22h30 locais de domingo, perto da mesquita Arrahma, na rua Barcelona, que fica no bairro de Grange d'Orel.

Dois homens encapuzados chegaram ao local em um carro, carregando uma pistola e um fuzil. Os fieis dentro da mesquita começaram a fugir assim que ouviram os tiros. Uma criança de sete anos está entre os feridos, segundo fontes locais. A polícia francesa, até o momento, excluiu a possibilidade de o tiroteio ter sido um atentado terrorista.

Nos últimos três anos, a França foi alvo de uma série de atentados, a maioria cometidos por extremistas islâmicos contra civis franceses. O mais sangrento ocorreu em 13 de novembro de 2015, com uma série de ataques por Paris, planejados pelo grupo Estado Islâmico (EI) e com um saldo de 130 mortos.

Recentemente, porém, mesquitas viraram alvo de ataques na Europa, com agressores tentando se vingar os atentados islâmicos.