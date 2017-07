Tiroteio em Toulouse deixa ao menos um morto e 6 feridos

Um tiroteio na cidade de Toulouse, na França, deixou ao menos um morto e seis feridos na tarde desta segunda-feira (3), informa a mídia local. De acordo com as primeiras informações, duas pessoas em uma moto abriram fogo contra pessoas que estavam reunidas no bairro de la Reynerie e fugiram do local. De acordo com o site "Europe 1", o tiroteio ocorreu a poucos metros de outro incidente do tipo em março de 2016. No local, há inúmeros policiais e as causas ainda não estão claras.