Países árabes ampliam prazo para Catar aceitar exigências

Arábia Saudita, Bahrein, Egito e Emirados Árabes Unidos decidiram ampliar em 48 horas o prazo para que o Catar aceite a lista de 13 exigências para resolver a crise diplomática no Golfo Pérsico.

Entre os pedidos estão o fechamento da emissora "Al Jazeera", o fim das relações com o Irã e a retirada de tropas da Turquia alocadas em solo catariano.

O ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, está no Kuwait, que faz o papel de mediador, para entregar a resposta oficial do país, mas ele já disse em algumas ocasiões que não aceitaria as exigências.

O prazo inicial terminaria nesta segunda-feira (3), mas acabou ampliado por decisão das monarquias e do Egito, que acusam Doha de financiar grupos terroristas na região. O rompimento das relações diplomáticas ocorreu no início de junho e causou surpresa no mundo por isolar um emirado até então tido como aliado.

Mas a crise não deixa de ser mais um exemplo das disputas entre a sunita Arábia Saudita e o xiita Irã, as duas maiores potências da região e que estão em lados opostos nos conflitos que se espalham pelo Golfo Pérsico e pelo Oriente Médio.

Uma das exigências apresentadas pelos quatro países cobra o rompimento imediato das relações com Teerã e o fechamento de suas sedes diplomáticas no Catar.