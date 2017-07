Montagem publicada por Donald Trump contra 'CNN' causa polêmica

A publicação de um vídeo-montagem pelo presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, em seu perfil no Twitter causou polêmica no país no fim de semana. Ele aparece derrubando e espancando uma pessoa com a logomarca da CNN no rosto. Trump usou o vídeo para atacar a rede norte-americana, reconhecidamente democrata e uma das maiores críticas do governo.

Em resposta, publicada no fim da tarde deste domingo (2), a CNN endureceu o tom contra Trump. Também no Twitter, a empresa disse que o presidente está se “comportando de forma juvenil, o que combina com a dignidade que o cargo exige”.

A CNN acrescentou que vai continuar a fazer o seu trabalho, e que o presidente Donald Trump deveria começar a fazer o dele.

Originalmente, a montagem publicada por Trump era de 2007, de uma luta simulada entre ele e o presidente de uma empresa para um programa chamado A Batalha dos Bilionários.

Desde o começo do mandato, Trump tem chamado a imprensa que publica denúncias contra ele de inimiga do povo e sempre adota uma postura de desqualificar os meios de comunicação que o criticam. Em outra postagem no Twitter, logo depois do vídeo-montagem, Trump diz a seus seguidores que a mídia falsa está tentando silenciá-lo, mas que as pessoas sabem a verdade e que é presidente e eles não.

A maneira como Donald Trump usa o Twitter desagrada boa parte dos americanos. Uma pesquisa publicada em março pela Fox News, uma companhia reconhecidamente republicana, mostra que 71% da população acreditam que os posts de Trump no Twitter atrapalham seu desempenho como presidente.

Para alguns analistas, ao criticar a imprensa, Trump tenta desviar o foco dos problemas que enfrenta, como as denúncias da interferência russa em seu governo. A popularidade dele é baixa: 39%.

Várias regiões têm registrado protestos, especialmente Nova York e a Califórnia. No domingo (2), manifestantes californianos pediram o impeachment dele e criticaram as medidas anti-imigração adotadas em seu governo.