'La Nacion': Governo prepara profundas reformas após eleições

Matéria publicada neste domingo (2) pelo jornal La Nacion analisa que o fator determinante e concreto é ganhar as eleições de Buenos Aires para acabar com as dúvidas de empresários e políticos, na Argentina e no exterior. Otimista sobre esta vitória que firmaria o apoio há muito tempo aguardado, o governo está preparando uma série de reformas após eleições legislativas, que seriam um conjunto de leis e medidas "para os próximos vinte anos na Argentina", como definiu o Presidente Mauricio Macri em sua reunião com empreendedores chilenos.

Segundo a reportagem as reformas seriam abrangentes: tributárias, fiscais e de segurança social; A reforma política, incluiria mudanças no financiamento de campanhas; mudanças na lei de Ética Pública em órgãos de controle e o Judiciário, são algumas das mudanças a "longo prazo" que a Casa Rosada imagina colocar em prática depois de superar a "barreira eleitoral" que hoje representa uma derrota na urnas para a ex-presidente.

Segundo a reportagem as reformas seriam abrangentes: tributárias, fiscais e de segurança social

A obsessão presidencial para reduzir os índices de pobreza anda de mãos dadas com uma demanda compartilhada pela comunidade empresarial: "reduzir o custo da Argentina" para incentivar o investimento, conforme definido pelo próprio presidente, diz o diário.

La Nacion afirma que para isto, os ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) e Jorge Triaca (Trabalho) trabalham em uma reforma tributária abrangente que elimina impostos e contribuições do empregador.

Dujovne, com a ajuda do ministro do Interior Rogelio Frigerio, preparam uma nova Lei de Responsabilidade Fiscal, que visa a redução da despesa provincial ou pelo menos a estabilidade desta até 2023.

Além das reformas relacionadas com a economia e ao mercado de trabalho, o governo está preparando outro pacote de reformas "a longo prazo" ligados ao desenvolvimento institucional do país.

> > La Nacion