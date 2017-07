Italiano transforma barco em cinema na Amazônia

Faltam exatos 15 dias para o barco "Gaia" zarpar rumo ao Rio Arapiuns, no Pará. A bordo dele, vão o jornalista italiano Oliviero Pluviano e uma cópia do filme "FitzCarraldo", o qual será exibido para comunidades ribeirinhas no projeto "Cinema na Amazônia".

Durante os dias 17 e 31 de julho, o "Gaia", barco-gaiola típico da Amazônia, passará por Vila Anã, Lagoa da Praia, Arimum, São Miguel, Tucumá, Atodí, Aminá, São Francisco, Curí, Cachoeira do Aruã, e pelos rios Tapajós e Amazonas. Ao todo, 45 comunidades ribeirinhas poderão prestigiar a exibição do filme "FitzCarraldo", do diretor Werner Herzog e que fala sobre um personagem cujo sonho era construir uma casa de ópera na remota cidade de Iquitos, no alto Amazonas.

"Transformamos o 'Gaia' em um barco-cinema capaz de levar a sétima arte a dezenas de comunidades ribeirinhas no coração da Amazônia. O filme de Hergoz é a nossa inspiração para o projeto", disse Pluviano, jornalista italiano que vive no Brasil há mais de duas décadas e que, desde 2011, realiza projeções cinematográficas na região.

Além do filme, o "Gaia" entregará 15 impressoras para as comunidades ribeirinhas e panetones de 4kg, já que o projeto "Cinema na Amazônia" é patrocinado pela Bauducco. "Quis levar cinema para aquelas comunidades que não têm energia elétrica e para pessoas que nunca foram ao cinema", contou Oliviero. O jornalista realiza periodicamente expedições para a Amazônia.

Em 2014, ele levou esteve com o "Gaia" em Manaus, com a seleção italiana de futebol, que disputou um jogo da Copa do Mundo na capital. O projeto "Cinema na Amazônia" conta com o apoio do Ministério da Cultura e pode ser acessado pelo site www.fitzcarraldo.com.br.