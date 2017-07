Homem atropela vários pedestres próximo a aeroporto de Boston

Ao menos nove pessoas ficaram feridas em um atropelamento próximo ao aeroporto de Logan, em Boston, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (3). A mídia norte-americana informa que o veículo que atropelou um grupo de pessoas era um táxi local e que as causas do incidente ainda não estão claras. Imagens aéreas mostram o carro próximas a algumas mesas em uma área externa do aeroporto. A Polícia Estadual informou que há "vários feridos".