Ex-presidente Piñera vence primárias da direita no Chile

O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera (2010-2014) venceu no último domingo (2) as primárias da centro-direita para as eleições do próximo dia 19 de novembro.

O empresário de 67 anos obteve 58,12% dos votos entre os membros da coalizão "Chile Vamos", derrotando o senador Manuel José Ossandón, que teve 26,64%, e o deputado Felipe Kast, com 15,24%.

Tido como um dos homens mais ricos do país, Piñera foi presidente após o primeiro mandato de Michelle Bachelet e aparece na liderança das pesquisas para suceder novamente a chefe de Estado socialista.

"Alcançamos uma grande vitória, um grande triunfo democrático. É uma vitória clara e contundente, ganhamos em todas as regiões do Chile", comemorou Piñera, acrescentando que o resultado das primárias inicia uma "nova etapa de mudança e esperança".

Já na coalizão de esquerda Frente Ampla, que tenta romper o bipartidarismo da política chilena, a vencedora foi a jornalista Beatriz Sánchez, 46 anos, com 67,61% dos votos. Ela superou o sociólogo Alberto Mayol, com 32,39%.

"Hoje se encerra uma etapa na qual havia dois blocos, e começa uma etapa na qual começamos a disputar o poder, e o estamos disputando seriamente", declarou a candidata. Em dia de final da Copa das Confederações contra a Alemanha, as primárias tiveram participação de mais de 1,8 milhão de eleitores, sendo que pouco mais de 80% optaram por um candidato da centro-direita.

Nas últimas pesquisas divulgadas no país, Piñera aparece com 25% das intenções de voto, contra 9% de Sánchez. Entre eles está o senador Alejandro Guillier (13%), 64, candidato da coalizão de centro-esquerda Nova Maioria, que dá sustentação ao governo Bachelet.

Ele é apoiado por quase todos os partidos da aliança, à exceção da Democracia Cristã, que terá como postulante a senadora Carolina Goic, 44 anos.