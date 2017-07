Ao menos duas pessoas estão em estado grave após o atropelamento ocorrido no aeroporto de Logan, em Boston, nesta segunda-feira (3), informam as fontes de segurança. Segundo o jornal "Boston Globe", o motorista foi levado para depor, mas tudo indica até o momento que o incidente foi causado por um problema mecânico no carro. Até o momento, não se considera a questão como um ato terrorista.