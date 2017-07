Corpo de italiana que morreu na Grenfell Tower é identificado

O corpo da italiana Gloria Trevisan, uma das cerca de 80 vítimas do incêndio que destruiu o prédio Grenfell Tower em Londres, no dia 14 de junho, foi localizado e identificado, informaram os familiares nesta segunda-feira (3).

"Agora é oficial. O corpo de Gloria foi encontrado. A família foi contatada pela Farnesina [Chancelaria da Itália] no dia 23 de junho para a comunicação do reconhecimento do corpo que foi realizada através das arcadas dentárias", informou a advogada da família, Cristina Sandrin.

Os restos mortais da italiana ainda estão em Londres à disposição das autoridades locais. Trevisan morava no 23º andar da Grenfell Tower com o namorado, Marco Gottardi, e os dois ficaram em contato com a família, no dia da tragédia, até o momento que a fumaça invadiu o apartamento deles e a comunicação por celular foi interrompida.

Ainda segundo a representante, a família não avisou antes a imprensa sobre a localização do corpo de Trevisan porque "queria esperar que o corpo de Marco fosse encontrado".

"Infelizmente, para ele, não foi possível o reconhecimento por arcadas dentárias, mas precisaremos esperar o resultado do exame de DNA. As famílias estão fazendo todos os esforços ao seu alcance porque o desejo era ver eles voltarem para a Itália juntos, mas mais que isso não podem fazer", acrescentou Sandrin.

Conforme as informações das autoridades britânicas, o corpo de Trevisan foi retirado de dentro do apartamento onde eles moravam.