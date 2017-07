'Bloomberg': Olhe para o Oriente e entenda a próxima recessão dos EUA

Matéria publicada nesta segunda-feira (3) pela Bloomberg analisa que apesar de uma fraqueza leve nos números econômicos recentes, a economia dos EUA não parece ter problemas.

A expansão econômica, já com oito, continua caminhando. É claro que de repente pode acontecer um problema, afinal, nenhum modelo econômico é muito bom em prever recessões, avalia a Bloomberg.

O que poderia causar uma desaceleração nos próximos dois anos?

O noticiário diz que o maior sinal de perigo para uma recessão é provavelmente uma crise financeira. Muitos economistas e a maior parte do público em geral acreditam que a implosão do sistema financeiro causou a Grande Recessão em 2008, e outras baixas prolongadas - a "década perdida" do Japão na década de 1990, a Grande Depressão - também foram precedidas por grandes Falhas bancárias e/ou falhas do mercado de ativos.

Os índices de alavancagem dos bancos dos EUA são substancialmente inferiores aos níveis anteriores a 2008

Os índices de alavancagem dos bancos dos EUA são substancialmente inferiores aos níveis anteriores a 2008, embora alguns economistas afirmem que ainda estão reagindo bem. A dívida familiar relativa ao produto interno bruto é muito inferior à anterior à crise de 2008 e se mantém estável. Os mercados de ativos geralmente parecem caros, embora os preços das casas não sejam tão altos em relação às rendas como antes de estourar a bolha. Então, embora o sistema financeiro dos EUA não pareça sólido como uma rocha, também não parece que está prestes a entrar em um colapso sob seu próprio peso - parece que algo do exterior seria necessário para tocar um acidente, conclui a Bloomberg.

De acordo com o texto, um potencial gatilho é a taxa de juros mais alta. Por exemplo, pensa-se que as recessões duplas no início da década de 1980 foram causadas pelos esforços de combate à inflação do presidente da Reserva Federal, Paul Volcker, quando elevou taxas de curto prazo em até 20%. Mas, embora o Fed esteja elevando lentamente, parece estar se movendo com muita cautela, mantendo-se alerta para os primeiros sinais de fraqueza econômica. E as taxas continuam perto de mínimos históricos.

Portanto, não há nenhuma espada óbvia de Damocles pendurada na economia dos EUA - sem bolhas gigantes, sem ameaça ao banco central. Mas muitos se preocupam que um grande choque poderia atingir os EUA de fora. A principal fonte de preocupação parece ser a China, destaca.

Dois anos atrás, a China parecia que estava caminhando para um colapso econômico. Seu mercado de ações caiu, perdendo cerca de 40% do seu pico:

A história típica de uma crise de mercados emergentes é que o banco central de um país gasta suas reservas cambiais tentando evitar que a moeda se desvalorize com muita rapidez, descreve. Se o fluxo de capital for longo o suficiente e o banco ficar sem reservas, perde sua capacidade de defender a moeda, que então mergulha, tornando impossível para os mutuários pagar os credores estrangeiros. As instituições financeiras falham, e uma profunda e longa recessão tende a seguir.

Durante os anos 2000 e início de 2010, o banco central da China construiu uma montanha de reservas, realizada sob a forma de ativos dos EUA. No recente episódio de saída de capital, gastou muitas dessas reservas - cerca de US $ 800 bilhões -, mas não se aproximou de esgotar suas reservas, que representam cerca de US $ 3 trilhões. Mas a China reforçou seus controles de capital e conseguiu diminuir as saídas, e suas reservas não estão diminuindo tanto. Pelo menos por enquanto, a clássica crise dos mercados emergentes foi evitada, observa Bloomberg.

Há outras maneiras de uma recessão da China surgir, é claro. Pode experimentar uma deflação semelhante à Grande Depressão, à Grande Recessão ou ao episódio dos anos 90 no Japão. Se a dívida excessiva leva a um acidente nos mercados imobiliários, poderia ser muito mais prejudicial para as famílias chinesas do que a queda do mercado de ações de 2015. Isso poderia levar a falhas bancárias generalizadas, exigindo grandes resgates do governo e fazendo com que os empréstimos - e, portanto, a atividade econômica - abruptamente secassem. Isso também poderia fazer com que as famílias chinesas parassem abruptamente de gastos, agravando a escassez de demanda.

Muitas pessoas apontam para os crescentes níveis de dívida da China como um sinal de alerta de que esse tipo de acidente poderia ser iminente, finaliza Bloomberg.

> > Bloomberg