Trump posta vídeo no Twitter simulando 'nocaute' da CNN

Investigado por obstrução de Justiça no caso que apura supostas interferências da Rússia nas eleições nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump segue sua cruzada contra a imprensa no Twitter.

Três dias depois de ter chamado apresentadores de TV de "psicopata" e "louca", o republicano agora voltou suas armas contra a emissora "CNN". Em seu perfil na rede social de microblogs, Trump postou um vídeo que o mostra nocauteando um homem com o logo da rede de notícias no lugar do rosto.

A montagem foi feita em cima de uma gravação de 2007, quando o magnata participou de um evento de luta livre e simulou ter derrubado Vince McMahon, CEO da World Wrestling Entertainment (WWE), empresa promotora dessa modalidade. O vídeo ainda é acompanhado pela hashtag "#FraudNewsCNN", que acusa a emissora de publicar notícias fraudulentas. "É um dia triste quando o presidente dos Estados Unidos encoraja a violência contra jornalistas. Ao invés de se preparar para sua próxima viagem à Europa e o encontro com Putin, assume posturas infantis que não estão à altura de seu papel. Continuaremos a fazer nosso trabalho. E ele deve começar a fazer o seu", disse a "CNN" por meio de um comunicado.

Pouco antes, durante um evento em Washington, o mandatário já havia acusado a imprensa de ter tentado impedir sua chegada à Casa Branca. "Mas eu sou o presidente, e eles, não", declarou.

Além disso, no Twitter, Trump garantiu que não mudará sua maneira de usar as redes sociais.

"Eu venci a eleição de 2016 com entrevistas, discursos e mídias sociais. Tive de derrotar as notícias falsas e consegui. E vamos continuar a vencer", escreveu.

