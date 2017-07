Pyongyang exige dissolução de comando da ONU em Seul por ser 'instrumento de agressão'

A Coreia do Norte apresentou aos EUA sua demanda de dissolver, por ser "ilegal", o chamado Comando da ONU na Coreia (United Nations Command, UNC, na sigla em inglês).

Um porta-voz do Comitê para a Paz norte-coreano afirmou em uma declaração, publicada pelo jornal norte-coreano Rodong Sinmun, que se trata de "uma herança da Guerra Fria e um instrumento da agressão".

Nota-se que em julho de 1957 os EUA, sob cobertura do Comando da ONU, "arrastaram" para a Coreia do Sul suas tropas no Extremo Oriente, tentando criar uma versão asiática da OTAN.

"Nada justifica a existência do Comando da ONU, nem a preservação da paz e segurança na península coreana e na região do Círculo do Pacífico, nem a restauração do prestígio da ONU como organização internacional", diz o texto.

A declaração exige aos EUA "a dissolução imediata do ilegal Comando da ONU e a retirada das armas mortíferas e tropas agressoras" da Coreia do Sul.

O Comando da ONU foi estabelecido em 1950 para apoiar Seul durante a guerra entre as duas Coreias.

> > Sputnik