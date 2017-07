O desastroso legado do Estado Islâmico

Com a derrota 'oficial' do grupo terrorista Daesh em Mossul, no Iraque, e com o cerco de Raqqa na Síria, surgem questões sobre as consequências do domínio dos radicais sobre essas regiões por tanto tempo.

Os radicais professavam ativamente suas ideias entre mulheres e crianças. O problema com menores radicalizados será um grande desafio para o período pós-guerra, disse à Sputnik o politólogo Anton Skripunov.

O fenômeno já se manifestou em Mossul, onde crianças com coletes explosivos foram envolvidos em ataques contra o exército iraquiano. De acordo com o relatório da Comissão Holandesa de Antiterrorismo, Daesh ainda administra uma rede de campos de treinamento.

Terroristas recrutam combatentes potenciais e oferecem recompensas para parentes, explica Skripunov. No processo de radicalização eles empregam mecanismos que exploram o entusiasmo inato das crianças, alerta o especialista.

Em essência, diz Skripunov, a personalidade das crianças foi formada em tempos de guerra e sob a influência de idéias extremistas.

A chave para superar este desafio grave seria a integração na nova sociedade, disse o psicólogo infantil Vachagan Gezatsian.

"Que valores e idéias instigam uma criança? Como é que a sua personalidade foi deformada? (…) Muito depende da pessoa que cuida da reintegração da criança na sociedade", avisou o especialista.

