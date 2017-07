Navio de guerra da China escolta destróier dos EUA perto de ilhas disputadas

O destróier norte-americano portador de misseis guiados USS Stethem, baseado no Japão, navegou neste domingo (2) a menos de 12 milhas náuticas (cerca de 22 km) da ilha de Triton, que faz parte das ilhas Paracel situadas no mar do Sul da China, entre a China e o Vietnã, informa o canal Fox News citando várias fontes militares.

Ao longo do seu percurso, o destróier da Marinha dos EUA tem sido escoltado por um navio de guerra da China.

Embora a ilha esteja ocupada pela China, o Vietnã e Taiwan também aspiram à sua soberania. De acordo com uma fonte militar, a operação americana no mar do Sul da China representa um desafio para as reclamações destes países.

As doze milhas náuticas são o limite territorial que se estende para além das costas de todas as nações, por isso ultrapassar esta distância envia o sinal de que Washington não reconhece as respectivas exigências.

Pela segunda vez desde que o presidente Donald Trump assumiu as rédeas do poder nos EUA, o Pentágono enviou um navio de guerra para navegar na proximidade das ilhas em disputa reclamadas por Pequim no mar do Sul da China.

