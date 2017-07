Macron promete força conjunta de 5 mil soldados para combater terrorismo na África

Em visita oficial ao Mali, o presidente francês Emmanuel Macron prometeu 70 veículos táticos, uma força conjunta de 5 mil soldados e apoio logístico e operacional na luta contra o terrorismo na África, afirmou o mandatário em coletiva de imprensa.

Macron cumpre agenda oficial com o grupo chamado G5 do Sahel — formado por Burkina Faso, Chade, Mali, Mauritânia e Níger.

A iniciativa deve ter início entre setembro e outubro, estima o presidente francês. Seu orçamento será de 423 milhões de euros, com um aporte de 50 milhões de euros da União Europeia. A base das forças será em Savare, na região central do Mali, e ela trabalhará de forma integrada com os 4 mil soldados franceses que já estão no país africano e os 12 mil homens das forças de paz da Organização das Nações Unidas (ONU). A França tem soldados no Mali desde 2013.

O objetivo é combater a onda de bombardeios, tiroteios e sequestros no Sahel, a região ao sul do Saaara.

"Não podemos nos esconder atrás de palavras, devemos agir", disse Macron.

> > Sputnik