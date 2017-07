Guarda venezuelana confisca drogas destinadas á oposição radical

Na Venezuela, os efetivos da Guarda Nacional Bolivariana (GNB) confiscaram no estado de Táchira, fronteiriço com a Colômbia, mais de 3 mil pastilhas da chamada "droga dos jihadistas", informou a agência venezuelana.

A carga era transportada por um cidadão venezuelano de 47 anos, que no momento de sua detenção afirmou que se tratava de analgéticos e vitaminas.

Sergio Rivero, comandante-geral da GNB, informou que, na sequência de provas de laboratório, as pastilhas "deram positivo para fenetilina", por isso se confirmou que se tratava de Captagon (nome comercial da droga).

O chefe militar assegurou à AVN que substâncias eram destinadas aos "manifestantes radicais" antichavistas. As autoridades venezuelanas seguem a pista de informações sobre outras cargas que "haviam saído" com o destino a Caracas.

De acordo com o portal Voice of America, este estimulante sintético foi desenvolvido na década de 1960 para tratar a hiperatividade e narcolepsia. Após ser proibida na década de 80, a droga continuou sendo produzida de maneira clandestina no Líbano, na Turquia e, sobretudo, na Síria, chegando a ser a droga mais popular na região.

Diferentes mídias indicam que os jihadistas do Estado Islâmico recorrem muito frequentemente à dita anfetamina "mágica" que aumenta a força e destreza na batalha, lhes dá o sangue-frio e a brutalidade bestial necessária para realizar suas atrocidades — violações, decapitações e crucificações.

> > Sputnik