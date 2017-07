Erdogan se encontra com Ministro da defesa russo em Instambul

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, esteve neste domingo (2) com o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, na cidade turca mais populosa do país, Istambul, informou o serviço de imprensa presidencial em um comunicado.

"O presidente Recep Tayyip Erdogan recebeu o ministro da Defesa da Federação Russa, Sergei Shoigu, na residência presidencial de Tarabya, em Istambul", afirmou o comunicado.

Os dois países, junto com o Irã, são monitores do cessar fogo sírio, assinado no final de 2016, na cidade russa de Astana.

O acordo busca acabar com os confrontos armados entre as forças estatais e a oposição do governo, fortalecer o armistício e separar os rebeldes de grupos terroristas.

> > Sputnik