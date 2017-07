Democratas querem depor Trump por 'incapacidade mental'

Um grupo de deputados democratas na Câmara dos Representantes recorreu à 25 Emenda da Constituição dos EUA, que contempla a remoção do presidente dos EUA por incapacidade mental, exigindo a deposição de Donald Trump.

O membro da Câmara dos Representantes dos EUA, Jamie Raskin, do Partido Democrata, apresentou um projeto de lei que criaria um comitê de supervisão especial para determinar se o presidente dos EUA, Donald Trump, tem capacidade mental para atuar como chefe de Estado. A medida permitiria criar um cenário, segundo o qual o presidente poderia ser deposto do cargo, segundo a determinação da 25 emenda da Constituição dos EUA, que determina o impeachment do chefe do executivo em caso de incapacidade mental.

Outros 24 democratas da Câmara assinaram o projeto de lei.

Ao explicar sua motivação para iniciar os procedimentos, Raskin afirmou: "em caso de emergência, quebre vidro".

O novo projeto de lei de Raskin exige a criação de uma "Comissão de Supervisão sobre Capacidade Presidencial" não partidária, que consistiria em membros nomeados pelos líderes do Congresso, de acordo com o Yahoo News.

O comitê de supervisão, encarregado de determinar a aptidão mental de Trump, seria composto por quatro psiquiatras, quatro médicos e outros três membros, que incluiriam um ex-presidente, o vice-presidente e um ex-alto funcionário do governo.

> > Sputnik