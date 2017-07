CNN: Trump incentiva a violência contra jornalistas

Um representante do canal CNN reagiu ao vídeo publicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, no qual ele aparece batendo em uma pessoa que tem o logo da CNN no lugar da cabeça.

"É um dia triste, em que o presidente dos Estados Unidos incentiva a violência contra jornalistas", disse a fonte da CNN à agência Associated Press.

O republicano publicou em seu Twitter neste domingo (2) um vídeo em que aparece atacando uma pessoa que tem o logo da rede CNN no lugar de sua cabeça.

O representante da empresa de comunicação observou também que o comportamento de Trump "parece com o comportamento de um adolescente" e está "abaixo da dignidade" do cargo que ocupa.

>> Sputnik