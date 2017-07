China doa US$ 7,35 milhões em armas para Filipinas combater Estado Islâmico

As Filipinas receberão US$ 7,35 milhões em armas e munições da China para combater o Estado Islâmico, afirmou o ministro da Defesa Delfin Lorenzana neste domingo (2).

Os armamentos chineses contribuirão com exército das Filipinas em sua luta contra os terroristas, afirmou o embaixador chinês nas Filipinas, Zhao Jianhua, na cerimônia de entrega. As doações marcam uma nova era nas relações entre as forças armadas dos dois países, disse o embaixador.

Há, ainda, um segundo lote de assistência militar chinês previsto. Segundo estimativas oficiais, o confronto entre Filipinas e EI já causou cerca de 400 mortes. Os equipamentos foram testados pessoalmente pelo presidente Rodrigo Duterte, que expressou gratidão ao homólogo chinês Xi Jinping. Duterte classificou Pequim como "um bom amigo".

> Sputnik