Cerca de 20 mil militares participam de operação turca para conquistar região síria de Afrin

O Exército Livre da Síria, opositor do governo, apoiado pelas Forças Armadas turcas, terminou os preparativos para uma nova operação na região síria de Afrin controlada por curdos sírios, sendo que cerca de 20 mil efetivos participarão da operação, comunicou neste domingo (2) a edição turca Sabah citando fontes locais.

Ancara considera as Unidades de Proteção Popular (YPG) curdas como uma organização terrorista relacionada com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, proibido na Turquia.

Os primeiros alvos da operação serão a cidade de Tel Rifat e a base aérea de Menagh. O avanço começará para leste a partir de Azaz, Jibrin e Mari e para oeste a partir de Idlib.

A edição turca Sabah comunica que Ancara está conduzindo consultas com Moscou devido ao início da nova operação na Síria. Mais cedo, o site oficial do líder turco anunciou as conversações que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, conduzirão neste domingo (2) em Istanbul.

