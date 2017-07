Atentado com carro-bomba mata mais de 10 em Damasco

A explosão de um carro-bomba em Damasco, capital da Síria, deixou pelo menos 12 pessoas mortas neste domingo (2).

O balanço é da ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (Sohr, na sigla em inglês), que diz também que outros 15 indivíduos ficaram feridos.

Segundo as forças de segurança, três veículos com explosivos tentaram entrar em Damasco: dois foram interceptados na estrada que leva ao aeroporto, mas um conseguiu chegar à praça Tahreer, no centro da cidade, e foi detonado pelo motorista.

O objetivo dos terroristas era atingir lugares com multidões no primeiro dia útil após o fim do Ramadã, o mês sagrado do islã. Ataques desse tipo têm sido relativamente raros em Damasco, sede do regime de Bashar al Assad, que fez uma série de aparições públicas na última semana para dar uma demonstração de força aos sírios.

Forças pró-governo travam combates com rebeldes nos subúrbios da capital, porém foram capazes de mantê-los fora do centro da cidade ao longo dos últimos anos. Recentemente, as tropas oficiais conseguiram expulsar milícias de Ain Terma e Jobar, áreas que estavam sob controle rebelde desde 2011.

Até o momento, o atentado deste domingo não foi reivindicado.