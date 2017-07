Assad irá estampar nova cédula síria pela primeira vez

A nova cédula de 2.000 libras sírias terá o rosto do presidente Bashar Assad e entrará em circulação neste domingo (2), anunciou o Banco Central da local.

Esta é a primeira vez que Assad será representado nas moedas sírias desde que assumiu o poder, 17 anos atrás.

A nova nota aparece no momento em que o Governo está conseguindo uma série de vitórias militares. A moeda anteriormente apenas carregava imagens de ícones históricos ou fotos do pai do atual presidente, Hafez Assad. Seu valor é equivalente a cerca de US$ 4 no câmbio atual.

>> Sputnik