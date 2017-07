Putin e emir do Qatar falam sobre crise no Golfo

O presidente russo, Vladimir Putin, e o emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, tiveram uma conversa por telefone neste sábado sobre a atual crise no Golfo Pérsico. Os dois concordaram em manter contatos sobre o problema em diferentes níveis, segundo informou o serviço de imprensa do Kremlin.

"A troca de opiniões sobre questões relevantes da cooperação entre Rússia e Qatar, focando na implementação de uma gama de projetos, incluindo aqueles nas áreas de investimentos e energia, continua. Os contatos em vários níveis foram acordados", diz o comunicado.

No telefonema, Putin destacou ao emir a importância de esforços para a normalização da situação entre Doha e os outros atores envolvidos na crise.

"A crise nas relações entre o Qatar e uma série de outros países foi discutida exaustivamente. Vladimir Putin sublinhou a importância de esforços políticos e diplomáticos com o objetivo de superar as diferenças existentes e normalizar a difícil situação atual", acrescentou o Kremlin, destacando que a conversa foi realizada a pedido do governo do Qatar.

>> Sputnik