Papa troca comando da Congregação para a Doutrina da Fé

O papa Francisco nomeou neste sábado (1º) o jesuíta espanhol Luis Francisco Ladaria Ferrer como novo prefeito da poderosa Congregação para a Doutrina da Fé, dicastério da Santa Sé responsável por zelar pela tradição católica.

Ferrer substitui o cardeal alemão Gerhard Ludwig Müller, cujo mandato de cinco anos termina neste domingo (2) e não foi renovado pelo Pontífice. "O Santo Padre Francisco agradece ao eminentíssimo senhor cardeal Gerhard Ludwig Müller na conclusão de seu mandato quinquenal como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé", diz uma nota da Santa Sé.

O alemão havia sido nomeado em 2012, por Bento XVI, e algumas vezes demonstrou posições contrárias à postura reformista de Francisco, principalmente em temas ligados à família. Já Ferrer, 73 anos, tem diplomas em direito, filosofia e teologia e desde 2008 ocupa o cargo de secretário da Congregação para a Doutrina da Fé.

Além disso, em agosto de 2016 foi designado pelo Papa para presidir a comissão que estuda a possibilidade de incluir as mulheres em algumas cerimônias litúrgicas. No entanto ele também não é considerado um "progressista".

Herdeira da Santa Inquisição, a Congregação para a Doutrina da Fé ganhou seu nome atual em 1965 e nunca teve uma não renovação de mandato em toda a sua história. Um de seus prefeitos mais célebres foi o então cardeal Joseph Ratzinger, que assumira o cargo em 1981 e só o abandonou para se tornar Bento XVI, em 2005.

Segundo o blog "Vatican Insider", do jornal "La Stampa", a decisão de Francisco não teria sido motivada pela postura conservadora de Müller, mas sim pelo excesso de exposição midiática do alemão e por problemas no funcionamento do dicastério.

A notícia da troca de comando na Congregação para a Doutrina da Fé vem sendo tratada pela imprensa italiana como uma "bomba" maior do que o indiciamento do cardeal australiano George Pell, prefeito da Secretaria de Economia do Vaticano, por pedofilia.