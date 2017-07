Navio-tanque colide com navio de carga no canal da Mancha

Um navio-tanque com 38.000 toneladas de produtos petrolíferos colidiu com um navio de carga de 220 metros de comprimento no canal da Mancha, entre a França e o Reino Unido, informa a Capitania do canal da Mancha e do mar do Norte em sua conta no Twitter.

A colisão ocorreu de madrugada no estreito de Calais. Os dois navios que colidiram em águas britânicas, navegavam sob a bandeira de Hong Kong (China).

​A Capitania francesa afirmou que ninguém ficou ferido no acidente e que "não foi detectada contaminação" das águas.

>> Sputnik