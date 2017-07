Forças iraquianas libertam mais duas áreas em Mossul Ocidental

A Polícia Federal do Iraque libertou mais duas áreas e uma ponte na região ocidental de Mossul que ainda estavam em poder dos jihadistas do Estado Islâmico, segundo informou o comando da operação neste sábado.

"A Polícia Federal liberou a área residencial de Bab Jadeed e a área perto do mercado de Al-Arbea'a. As forças retomaram o controle da Ponte de Ferro, na parte antiga da cidade, na margem direita [do rio Tigre]", diz a nota.

No último dia 22, o primeiro-ministro do Iraque, Haider Abadi, disse que Mossul estaria livre dos terroristas em questão de dias. A cidade tem servido como capital do chamado Estado Islâmico, junto com Raqqa, na Síria, desde 2014. Em janeiro deste ano, as forças iraquianas, com o apoio da coalizão internacional liderada pelos EUA, conseguiram retomar o controle total da parte oriental de Mossul. Em fevereiro, foi iniciada a operação para a reconquista da parte ocidental.

