Explosão deixa quatro mortos no Paquistão

Quatro pessoas, sendo um soldado, um civil e dois paramilitares, morreram neste sábado, em uma região tribal do nordeste do Paquistão, após a explosão de uma bomba escondida em um saco plástico.

De acordo com as autoridades, o incidente ocorreu no distrito de Khyber, perto da fronteira com o Afeganistão, no momento em que os quatro investigavam o conteúdo da sacola, abandonada perto de um posto de segurança. Khyber é uma das sete regiões tribais semi-autônomas onde o exército mantém combates há mais de dez anos com militantes do grupo Talibã.

"Quando os responsáveis pela segurança estavam inspecionando o saco plástico, a bomba escondida explodiu, matando um soldado, dois paramilitares e um civil", explicou um responsável da administração local à agência AFP.

Até o momento, ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque.

>> Sputnik