EUA combatem Estado Islâmico com seu novíssimo 'caçador-assassino'

O drone MQ-9 Reaper norte-americano, recentemente criado, começou a combater os terroristas do Estado Islâmico, comunica o defensetech.org, citando a Força Aérea dos EUA.

O drone de média altitude, batizado de "caçador-assassino" e desenvolvido pela General Atomics Aeronautical Systems Inc., cumpriu nesta semana a primeira missão contra o EI no Iraque e Síria, comunica o defensetech.org.

O drone possui sistemas elétricos e de comunicações modernizados, com uma nova cabine Block 30, diz o comunicado da Força Aérea dos EUA.

Em 23 de junho, um grupo de drones controlados à distância atacou as posições do EI com mísseis AGM-114 Hellfire e GBU-38.

​Agora a Força Aérea norte-americana está substituindo a sua frota de MQ-1 Predators por novos MQ-9 Reapers. O processo deve ser finalizado até o final de 2018.

>> Sputnik