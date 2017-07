Em dia de festa, China adverte Hong Kong sobre protestos

No dia das celebrações pelo 20º aniversário da retomada da soberania da China sobre Hong Kong, o presidente Xi Jinping advertiu neste sábado (1º) que não permitirá ações que coloquem em risco a "segurança e a estabilidade" do território.

A declaração foi dada durante seu discurso na cerimônia de posse de Carrie Lam, eleita chefe-executiva do governo de Hong Kong em março passado, com o apoio de Pequim. Segundo Xi, a administração local deve "fazer mais" para aumentar a "educação patriótica".

No entanto o presidente reafirmou seu compromisso com o projeto de "um país, dois sistemas", com base no qual Hong Kong foi cedido do Reino Unido para a China, em 1997. Há pouco mais de dois anos, o território foi palco de grandes manifestações de movimentos pró-democracia, cujo candidato, John Tsang, foi derrotado por Lam na eleição de março.

Durante a cerimônia de posse da chefe-executiva, houve confrontos entre grupos pró-autonomia e pró-China, culminando na prisão de alguns manifestantes. Além disso, após a partida de Xi Jinping, foi realizada uma marcha anual contra a autoridade de Pequim.