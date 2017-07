Tiroteio em Nova York deixa 1 pessoa morta e 6 feridas

Um homem abriu fogo nesta sexta-feira (30) em um hospital do distrito do Bronx, em Nova York, Estados Unidos, e deixou uma pessoa morta.

A vítima é uma mulher encontrada já sem vida no 17º andar do Lebanon Hospital, um dos principais centros de saúde da região. Outros seis indivíduos ficaram feridos, cinco deles de maneira grave.

Segundo a Polícia, o agressor era um ex-funcionário do hospital e também foi encontrado morto, provavelmente por suicídio. Ele usava um jaleco branco de médico e estava armado com um fuzil M16. Por meio do Twitter, o FBI disse que o caso, até o momento, não é tratado como terrorismo. "Estamos monitorando a situação", escreveu a corporação.