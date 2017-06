Tiroteio atinge hospital do Bronx, em Nova York

Um tiroteio foi registrado nesta sexta-feira (30) em um hospital do distrito do Bronx, em Nova York, Estados Unidos. A área está cercada pelas forças de segurança, que pediram para os cidadãos evitarem a região.

Supostamente armado com um fuzil M16, o atirador teria começado a disparar dentro do Lebanon Hospital, entre os 16º e 17º andares.

Ele estaria vestido com um jaleco branco de laboratório e, segundo a imprensa local, seria um ex-funcionário do local. O balanço do episódio ainda é incerto, mas entre duas e três pessoas teriam ficado feridas.