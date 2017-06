'The New York Times': "Subestimei Donald Trump"

O norte-americano The New York Times publicou nesta sexta-feira (30) uma artigo de opinião da jornalista Gail Collins, onde ela descreve sua antipatia pelo presidente Donald Trump.

"Eu tenho que confessar que subestimei Donald Trump", assim ela começa o texto.

"De volta ao dia em que ele me enviou uma cópia de uma coluna minha na qual ele se opôs a minha opinião e sugeriu que eu era uma "cachorra mentirosa" com "cara de porca", descreve Gail.

Ela diz que teve muitas oportunidades de usar essa história desde que Trump se tornou um candidato presidencial, então está tudo bem. No entanto, admite que não lhe ocorreu que ele continuaria fazendo esse tipo de coisa quando assumisse a presidência dos Estados Unidos.

O caso mais recente aconteceu nesta quinta-feira (29) no programa de televisão “Morning Joe” da rede norte-americana MSNBC. Trump chamou a apresentadora Mika Brzezinski de “louca” e com um “baixo QI”, salientando como o rosto dela estava “sangrando” após uma operação plástica.

Collins afirma que toda vez que um desses desastres via twitter ocorrem, nos lembra que o presidente dos Estados Unidos não tem mais auto-controle para discernir do que um agressor que extravasa suas frustrações atormentando as crianças de 10 anos no playground.

A posição oficial da Casa Branca parece ser que Brzezinski merecia isso, uma vez que ela havia dito coisas ruins sobre o presidente na TV, observa em seu texto Gail Collins. Entre a pequena banda de defensores patéticos de Trump, encontramos Dan Scavino Jr., que é responsável pelas mídias sociais da Casa Branca, que afirmou que "#DumbAsARockMika e #JealousJoe estão perdidos, confusos e entristecidos desde que @POTUS @realDonaldTrump parararm de retornar suas chamadas! "

