'The New York Times': A obsessão de Trump por Obama 

Artigo do jornalista norte-americano Charles M. Blow publicado nesta sexta-feira (30) pelo The New York Times fala da obsessão do presidente Donald Trump por Barack Obama.

O texto afirma que Trump deseja "apagar Obama (...) não apenas do cenário político, mas também dos livros de história".

Charles menciona as vezes que Trump tentou desqualificar Obama. Quando ele questionou se Obama realmente tinha nascido nos EUA; também os seus feitos acadêmicos e literários.

Ele lembra que em outras oportunidades Trump já mentiu sobre Obama, dizendo que a multidão no dia de sua posse era maior do que na última ocasião; acusou Obama de ter grampeado seus telefones e nessa semana disse que ele estava em conluio com a Rússia.

Para o autor "Trump é presidente por causa de Obama, ou mais precisamente, por conta de sua hostilidade a Obama. Trump surgiu na cena política ao atacar Obama".

Charles acrescenta que mesmo sendo rico, o atual presidente não tem cultura e que todos amavam Obama, o que não acontece com Trump e sua intenção em seu governo é apagar todos os feitos realizados por Obama, ou seja, seu legado.

Toda a campanha da Trump foi sobre desfazer o que Obama fez.", conclui.

