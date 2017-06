Reino Unido acaba com obrigação de gravatas no Parlamento

Após a rainha Elizabeth II ter usado um chapéu ao invés da sua coroa durante seu discurso da abertura do Parlamento do Reino Unido, o que causou indignação entre os setores mais conservadores britânicos, a Câmara dos Comuns também suavizou as normas de vestimenta abolindo a obrigatoriedade do uso de gravatas.

A decisão foi anunciada pelo presidente da Casa, John Bercow, em resposta ao deputado conservador Peter Bone, que havia indagado porque o parlamentar liberal-democrata Tom Brake pôde falar durante a sessão do dia anterior se ele não estava usando uma gravata e, por isso, não estava vestido de acordo com as regras da Casa.

Segundo a convenção da Câmara, se alguém, principalmente um parlamentar, for visto mostrando "flagrante desrespeito na maneira de se vestir" deverá ser removido do espaço. Assim, Bercow decidiu enviar um comunicado aos colegas parlamentares explicando que o uso de gravatas é apenas um costume recente e não uma regra. "Não existe exatamente um código de vestimenta. A convenção é de que para os homens, uma jaqueta e uma gravata são esperados e para mulheres o mesmo nível de formalidade deve ser observado", afirmou.

A novidade dividiu as opiniões dos parlamentares, da população e até dos jornalistas. Christopher Hope, do "Telegraph", por exemplo, disse que "John Bercow passou da linha ao derrubar a exigência de gravatas para os homens na Câmara". "O que vem a seguir? Deputados de chinelos e bermudas?", perguntou o jornalista. Já Matt Dathan, do "The Sun", por outro lado, comemorou a notícia afirmando que o Parlamento "finalmente abandonou o século 19".