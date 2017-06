Igreja Católica teria negado casar Messi e Antonella em hotel

Tido como o "casamento do ano", o matrimônio entre o craque argentino Lionel Messi e Antonella Roccuzzo será feito apenas no civil por causa de um veto da Igreja Católica.

A união e a festa serão realizadas "no City Center", um amplo complexo de hotéis e entretenimento situado em Rosario, terra natal do astro, e os noivos queriam levar um padre para celebrar as núpcias religiosas em uma capela improvisada.

No entanto, segundo a agência argentina "Télam", a ideia foi rechaçada pela Arquidiocese de Rosario. "A hierarquia é contrária a autorizar cerimônias fora de paróquias, igrejas, templos ou outro local religioso, sobretudo um sacramento como o matrimônio", disse, de acordo com a "Télam", uma pessoa do círculo íntimo do arcebispo Eduardo Martín.

Inicialmente, a ideia de Messi e Antonella era celebrar o casamento na Catedral de Rosario, mas o plano acabou descartado por questões de segurança. A agência também lembrou que a Igreja de Rosario se opôs à abertura do cassino da cidade, que fica justamente no City Center.

"O pedido foi negado porque antes também já havia sido recusado a outras pessoas. Não se autoriza cerimônias fora de locais religiosos por questões de sacramento, muito menos em um lugar assim", afirmou outra fonte da "Télam".

O casamento de Messi e Antonella reunirá dezenas de convidados famosos, como Gerard Piqué e a cantora Shakira, Sergio Agüero, Samuel Eto'o, Xavi e Carles Puyol.