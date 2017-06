'El País': OCDE diz que corrupção desvia 5% do produto global

Artigo publicado nesta sexta-feira (30) pelo jornal espanhol El País analisa que pelo mundo afora, nas ruas ou através de redes sociais, cada vez mais pessoas clamam contra a corrupção, na esperança deste círculo vicioso que empobrece os povos e enriquece poucos diminua ou seja extinto. De acordo com a OECD a corrupção desaparece com 5% do produto global.

Para o diário, o desenvolvimento democrático permite de certa forma que se espalhe a luta contra a corrupção em vários países e alguns esforços sérios para investigar e punir os responsáveis.

Pode parecer banal discutir o caso da Lava Jato, mas é necessário mencioná-lo para destacar alguns passos fundamentais que ocorrem hoje na justiça da América Latina, afirma El País. Muito do que se passa teria sido impensável ha ​​10 ou 15 anos atrás. E isto se refere com os acontecimentos políticos e legais, tanto no direito interno de alguns países da região, como no tratado internacional fundamental sobre o assunto: Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada em 2003, que hoje 181 países já fazem parte.

Dado o ceticismo generalizado que muitas vezes existe na opinião pública sobre os efeitos práticos e "utilidade" real de acordos internacionais ou acordos, em termos de objetividade, deve ser dito claramente, que o ceticismo é completamente infundado, no caso da presente Convenção, o único tratado global contra a corrupção, avalia.

Em primeiro lugar, ele deixa claro que o setor privado pode ser não só uma vítima, mas autor da corrupção. E que, entre outras coisas, tem que acabar com essa ligação de altos funcionários de atividades privadas "diretamente relacionadas com as funções desempenhadas ou supervisionadas por funcionários públicos", diz o texto.

Em segundo lugar, incentivar medidas para assegurar que as pessoas envolvidas em corrupção forneçam informações úteis para as autoridades.

Em terceiro lugar, a Convenção emite regras fortes e precisas para a cooperação penal internacional: a extradição (ainda são tratados bilaterais), investigações fiscais, assistência jurídica, etc. Nada disso tinha sido escrito e acordado internacionalmente de forma tão clara anteriormente. E, especialmente, nada disto tinha resultado em processos de investigação eficazes como os realizados hoje, por exemplo, na colaboração entre o Ministério Público entre o Brasil e o Peru.

